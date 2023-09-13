Advertisement
Presiden Jokowi Serahkan Tarif Kereta Cepat ke KCIC

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:32 WIB
Presiden Jokowi Serahkan Tarif Kereta Cepat ke KCIC
Presiden Jokowi jajal kereta cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Jokowi menyerahkan penentuan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada pihak manajemen Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Nanti yang menentukan jangan dipikir nanti saya mengejar-ngejar. yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat. ," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Rabu (13/9/2023).

Soal tarif, Jokowi menyebut bahwa akan ditentukan oleh KCIC. Namun, nantinya KCIC bakal berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Nanti yang menentukan juga manajemen kereta cepat berdasarkan juga nanti tentu saja dikonsultasi dengan kementerian perhubungan," jelasnya.

Jokowi memastikan bahwa uji coba kereta cepat gratis akan terus dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk berpindah ke moda transportasi massal.

"Tetap tetap (uji coba gratis). Biar orang mencoba, masyarakat mencoba" kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan uji coba pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini Rabu 13 September 2023. Jokowi berangkat dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang, Bandung Barat.

