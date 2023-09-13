Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan Alat Berat dari China Banyak Ekspansi ke RI, Ini Penjelasan Trakindo

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:09 WIB
Perusahaan Alat Berat dari China Banyak Ekspansi ke RI, Ini Penjelasan Trakindo
Trakindo Jelaskan soal Perusahaan Alat Berat China ke Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo) buka suara terkait banyaknya produsen alat berat asal China yang melakukan ekspansi di Indonesia.

Menurut General Manager Mining Trakindo, Ario Wirawan, banyak perusahaan asal China yang ekspansi ke Indonesia ini tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan alat berat dinilai sektor yang menarik bagi investor.

"Jadi saya lihat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di mana namanya persaingan tak hanya di industri alat berat. Akan tetapi hal ini menunjukkan sektor ini sangat menarik," kata Ario di JIEXPO, Jakarta Rabu (13/9/2023).

Kemudian, lanjut dia, untuk Trakindo terus melakukan inovasi dalam menghadapi tantangan ke depannya. Salah satunya melalui teknologi yang terus dikembangkan seperti MineStar.

"Maka itu Trakindo bersama-sama melakukan bagaimana menghadapi inovasi-inovasi. Apabila dilihat hari ini inovasi teknologi adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu," tuturnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/320/3116816/epson-ueEQ_large.jpg
Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/622/3072650/12-contoh-cara-menjawab-kontribusi-yang-diberikan-untuk-perusahaan-4pBTW2hkcb.jfif
12 Contoh Cara Menjawab Kontribusi yang Diberikan untuk Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/320/2902685/5-teknologi-buatan-israel-yang-tanpa-sadar-kita-pakai-sehari-hari-N7nPWyEsUP.jpeg
5 Teknologi Buatan Israel yang Tanpa Sadar Kita Pakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/455/2882028/intip-kecanggihan-ban-masa-depan-untuk-kendaraan-terbang-PRDzpbZLHw.jpg
Intip Kecanggihan Ban Masa Depan untuk Kendaraan Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/320/2881394/canggih-ban-ini-dibuat-dari-campuran-sekam-kedelai-hingga-jagung-iBbfF7Va7n.jpg
Canggih, Ban Ini Dibuat dari Campuran Sekam, Kedelai hingga Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/455/2873645/ternyata-ini-perusahaan-milik-sakti-wahyu-trenggono-HOd8UWT9h4.jpg
Ternyata Ini Perusahaan Milik Sakti Wahyu Trenggono
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement