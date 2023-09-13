Perusahaan Alat Berat dari China Banyak Ekspansi ke RI, Ini Penjelasan Trakindo

JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo) buka suara terkait banyaknya produsen alat berat asal China yang melakukan ekspansi di Indonesia.

Menurut General Manager Mining Trakindo, Ario Wirawan, banyak perusahaan asal China yang ekspansi ke Indonesia ini tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan alat berat dinilai sektor yang menarik bagi investor.

"Jadi saya lihat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di mana namanya persaingan tak hanya di industri alat berat. Akan tetapi hal ini menunjukkan sektor ini sangat menarik," kata Ario di JIEXPO, Jakarta Rabu (13/9/2023).

Kemudian, lanjut dia, untuk Trakindo terus melakukan inovasi dalam menghadapi tantangan ke depannya. Salah satunya melalui teknologi yang terus dikembangkan seperti MineStar.

"Maka itu Trakindo bersama-sama melakukan bagaimana menghadapi inovasi-inovasi. Apabila dilihat hari ini inovasi teknologi adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu," tuturnya