Erick Thohir Sebut Teknologi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Kalah dengan Eropa

Menteri BUMN Erick Thohir jelaskan soal kereta cepat (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan teknologi operasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak kalah dengan yang dimiliki Eropa dan Jepang.

"Kalau kita perbandingkan dengan Eropa, Amerika, Jepang, ya memang ini tidak kalah. Kan teknologi kereta cepat itu macam-macam. Prancis punya, Spanyol punya, Italia juga buat, Jepang apalagi," kata Erick saat ditemui di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta dikutip Antara Rabu (13/9/2023).

Erick menjelaskan bahwa teknologi kereta cepat yang dipakai setiap negara tentu bermacam-macam. Namun, teknologi kereta cepat yang diadopsi untuk rute Jakarta-Bandung merupakan teknologi terbaru yang ada di China.

Saat mendampingi Presiden Joko Widodo uji coba operasional kereta cepat, kecepatan kereta menyentuh level maksimalnya, yakni 351 kilometer per jam.

Erick pun menanggapi perjalanan kereta berjalan mulus, namun tidak terasa guncangannya dengan kecepatan tinggi.