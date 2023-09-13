Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

CPNS 2023 Dibuka 4 Hari Lagi, Ini Link Jadwalnya dan Dokumen yang Harus Disiapkan!

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:50 WIB
CPNS 2023 Dibuka 4 Hari Lagi, Ini Link Jadwalnya dan Dokumen yang Harus Disiapkan!
CPNS 2023 Segera Dibuka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA CPNS 2023 dibuka 4 hari Lagi, ini link jadwalnya dan dokumen yang harus disiapkan. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan segera dibuka pada 17 September 2023.

Tidak hanya CPNS, tetapi calon aparatur sipil negara (CASN) ini juga meliputi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dilansir dari berbagai sumber, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan membuka 572.496 formasi untuk ASN tahun 2023.

Formasi ini diperuntukkan kepada 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Jika diperinci lagi, CASN untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903 formasi untuk CPNS dan 49.959 formasi untuk PPPK.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
