HOME FINANCE HOT ISSUE

Keuntungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |21:01 WIB
Keuntungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Keuntungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)? jika dibandingkan dengan kereta yang memiliki rute sama lainnya yakni Kereta Api (KA) Argo Parahyangan bisa dilihat dari berbagai sisi.

Seperti diketahui, KCJB saat ini (September 2023) sudah mulai beroperasi dengan masa uji coba intensif yang dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendapat sertifikasi izin operasional. Sertifikasi tersebutlah yang nantinya menjadi legalitas KCJB untuk beroperasi secara komersial pada 1 Oktober 2023 mendatang—menurut rencana Kemenhub termutakhir.

Kereta dengan rute Jakarta-Bandung sudah ada, ini keuntungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dirangkum Okezone, Rabu (13/9/2023):

1. Waktu Tempuh Lebih Singkat

Sesuai namanya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang lebih cepat daripada kereta normal yang beroperasi dengan rute yang sama.

Telusuri berita finance lainnya
