HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Milik Siapa?

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |21:09 WIB
KCIC Milik Siapa?
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Beroperasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - KCIC milik siapa ya? Kereta Cepat Jakarta - Bandung merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan hingga 352 KM/jam.

PT KCIC menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk membangun lebih dari sekadar transportasi dan menawarkan lebih dari sekadar bisnis dengan menciptakan harmonisasi dan kombinasi transportasi dan integrasi regional secara berkelanjutan.

Kereta Cepa ini Hadir untuk mengembangkan infrastruktur transportasi massal perkeretaapian tanah air. PT KCIC merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah Indonesia sesuai dengan Perpres No. 3/2016.

Lalu siapa pemilik sebenarnya KCIC? Dilansir dari berbagai sumber Okezone pada, Rabu (13/9/2023).

PT KCIC Berdiri pada Oktober 2015, yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business (B2B).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
