Menteri ATR Siapkan Tanah 500 Meter dan Sertifikat untuk Warga Pulau Rempang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:19 WIB
Menteri ATR Siapkan Tanah 500 Meter dan Sertifikat untuk Warga Pulau Rempang
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto jelaskan soal Pulau Rempang. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya sudah mendatangai Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebelum adanya kisruh penggusuran rumah warga.

Menteri Hadi menjelaskan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada warga, dan menawarkan opsi ganti rugi kepada mereka yang terdampak pembangunan di Pulau Rempang.

"Sebelum pecah kejadian di Rempang, saya sudah melakukan pendekatan ke masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto dalama Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (12/9/2023).

Hadi Tjahjanto menjelaskan, pihaknya telah menawarkan kepada warga untuk direlokasi dan diberikan lahan masing-masing 500 hektare. Bahkan lahan yang diberikan tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

"Dengan adanya proyek ini kita coba ketuk hati masyarakat dan tetap menghargai budaya lokal, dengan menawarkan untuk dicarikan tempat, atau relokasi, yang awalnya tidak memiliki sertifikat, akan kita berikan HGB," sambung Hadi.

Halaman:
1 2
