Targetkan 126 Juta Sertifikat Tanah di 2024, Jokowi: Kalau Meleset ke Presiden Berikutnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 126 juta sertifikat tanah selesai pada 2024. Adapun saat ini sebanyak 106 juta telah diselesaikan.

Jokowi mengatakan jika target yang ditetapkan tidak selesai di tahun 2024. Maka tugas presiden selanjutnya untuk menerbitkan sisa sertifikat yang belum selesai.

"Ini moga-moga di 2024 ada 126 juta dah rampung semuanya. Kalau kepeleset ya masuk ke Presiden berikutnya setahun lah baru rampung," kata Jokowi di Acara Swindu Proyek Strategis Nasional, Rabu (13/9/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pada tahu 2015 baru terdapat 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Di mana jumlah tersebut masih 80 juta bidang yang harus diselesaikan sertifikasinya.

Kemudian dia mengecek bahwa setiap tahun hanya ada 500 sertifikat yang dikeluarkan, sehingga masyarakat haeus menunggu 160 tahun untuk dapat mendapatkan sertifikat tanah.