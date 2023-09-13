Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Curhat Jokowi: Pembebasan Lahan Masalah Tersulit dalam Pembangunan Infrastruktur

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:28 WIB
Curhat Jokowi: Pembebasan Lahan Masalah Tersulit dalam Pembangunan Infrastruktur
Presiden Jokowi bicara soal pembebasan lahan (Foto: YouTube/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ialah terkait pembebasan lahan.

Jokowi meminta Kementerian dan Lembaga untuk bekerja keras dalam menuntaskan permasalahan yang ada terkait pembebasan lahan.

Jokowi menceritakan banyak orang awan taunya bahwa infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Tol, Bendungan, Bandara dan Pembangkit Listrik telah selesai dengan lancar.

"Tapi tidak tau bahwa persoalan di lapangan begitu sangat rumitnya, utamanya urusan pembebasan lahan. Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan persoalan paling utama sekali lagi adalah pembebassan lahan," kata Jokowi di Acara Swindu Proyek Strategis Nasional, Rabu (13/9/2023).

Sementara itu, Jokowi mengatakan bahwa dalam sewindu ini 164 PSN yang telah diselesaikan pemerintah Indonesia. Dari proyek tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 11 juta orang.

