Jokowi Minta PSN yang Belum Kelar Diselesaikan Semester I-2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian dan Lembaga dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dapat menyelesaikan proyek yang belum selesai paling lambat semester awal 2024.

"Saya minta untuk PSN yang belum selesai ini paling lambat semester 1 tahun 2024 ini sudah harus selesai," kata Jokowi di Acara Swindu Proyek Strategis Nasional, Rabu (13/9/2023).

Jokowi mengatakan bahwa dalam sewindu ini 164 PSN yang telah diselesaikan pemerintah Indonesia. Dari proyek tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 11 juta orang.

"Yang paling penting ini mendongkrak daya saing kita menjadi naik," katanya.

Jokowi menjelaskan bahwa berdasarkan International Institute for Management Development pada tahun 2022 daya saing Indonesia mengalami peningkatan 10 peringkat.