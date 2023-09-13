Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Sumber Kekayaan Asnawi Mangkualam, Sang Calon Pacar Fuji Utami

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:06 WIB
3 Sumber Kekayaan Asnawi Mangkualam, Sang Calon Pacar Fuji Utami
Ilustrasi untuk sumber kekayaan Asnawi Mangkualam (Foto: PSSI)
JAKARTA - Setidaknya terdapat 3 sumber kekayaan Asnawi Mangkualam, yang disebut-sebut sebagai calon pacar dari selebgram Fuji Utami.

Nama Asnawi Mangkualam baru-baru ini menjadi perbincangan hangat banyak netizen tanah air. Pasalnya, digadang-gadang pemain Timnas Indonesia satu ini dirumorkan tengah menjalin kedekatan erat dengan sosok influencer Fuji Utami.

Hal ini dibuktikan melalui bocornya beberapa kali momen aktivitas kencan mereka yang mulai terendus oleh netizen tanah air, salah satunya makan malam di sebuah restoran mewah. Usai hebohnya kejadian tersebut membuat nama Asnawi Mangkualam kini mulai banyak ditelusuri.

Bagi kamu yang tidak mengetahui Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (13/9/2023) terkait 3 sumber kekayaan Asnawi Mangkualam

Sebelum membahas lebih lanjut, sosok Asnawi Mangkualam yang dikabarkan dekat dengan Fuji merupakan seorang atlet sepakbola sekaligus menjabat sebagai kapten Timnas Garuda Indonesia. Tidak hanya itu saja, sosok pemain bola bergengsi satu ini juga diperkirakan memiliki beberapa kekayaan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah loh.

Ingin tahu dari mana pundi-pundi uang yang didapat oleh calon pacar baru Fuji Utami? Berikut intip 3 sumber kekayaan Asnawi Mangkualam:

1. Pendapatan Transfer Pemain

Sumber kekayaan Asnawi Mangkualam pertama didapat dari jumlah nilai transfer yang turut dirasakan ketika berada di Timnas Garuda Indonesia. Dirinya tercatat mulai bergabung dalam Timnas U-17 pada tahun 2013 silam.

Lalu seiring berjalannya karir dan penampilan apiknya, calon pacar Fuji tersebut mengalami kenaikan pendapatan nilai transfer dari Rp2,61 miliar pada 2017 hingga mencapai Rp6,52 miliar di tahun 2021.

Halaman:
1 2
