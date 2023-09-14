Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Bergerak Mixed, Indeks S&P 500 Naik Tipis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |07:41 WIB
Wall Street Bergerak <i>Mixed</i>, Indeks S&P 500 Naik Tipis
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street hari ini ditutup bervariasi dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir lebih tinggi pada perdagangan kemarin waktu setempat. Bursa saham AS bergerak dua arah setelah data menunjukkan kenaikan moderat dalam harga konsumen pada bulan Agustus memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan September.

Mengutip Reuters, Kamis (14/9/2023), S&P 500 naik 0,12% mengakhiri sesi pada 4.467,44 poin. Nasdaq menguat 0,29% menjadi 13.813,59 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,20% menjadi 34.575,53 poin.

Saham pertumbuhan megacap Tesla (TSLA.O), Meta Platforms (META.O), Microsoft (MSFT.O) dan Amazon.com (AMZN.O) masing-masing naik lebih dari 1%.

Apple (AAPL.O) merosot 1,2%, turun untuk hari kedua setelah meluncurkan iPhone baru pada hari Selasa sementara harga tidak berubah.

Indeks kebijaksanaan konsumen S&P 500 (.SPLRCD) naik 0,9%, terangkat karena Ford Motor (F.N) menguat 1,5% karena rencana pembuat kendaraan untuk menggandakan produksi truk pikap hybrid F-150 pada tahun 2024.

Data menunjukkan harga konsumen mengalami peningkatan terbesar dalam 14 bulan pada bulan Agustus seiring melonjaknya harga bensin, namun kenaikan inflasi tahunan merupakan yang terkecil dalam hampir dua tahun terakhir.

Halaman:
1 2
