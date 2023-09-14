IHSG Bergerak di Rentang 6.900-7.000, Cek Saham Pilihan Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.900 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, kembali munculnya intraday gap karena IHSG “ditarik” pada pre-closing. Jadi bukan hal yang aneh jika hari ini kembali terjadi pelemahan untuk menutup gap tersebut.

"Nilai transaksi IHSG mulai stabil di area 10T, dan kabar baiknya adalah, terlihat dengan jelas bahwa IHSG terus bertahan di atas level 6.900," tulis William dalam analisisnya, Kamis (14/9/2023).

Menurut William, jika kondisi terus seperti ini, maka sangat terbuka kemungkinan bahwa pada saat IHSG berada di level 6.900, peluang membeli saham di area bottom menjadi lebih besar.

"Faktor teknikal: Indikator MACD mulai memperlihatkan indikasi bottoming pada IHSG," kata dia.