Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas mencatat IHSG berpeluang menguat ke rentang area 6.950-6.974 kembali. Dengan catatan IHSG masih mampu berada di atas 6.900 sebagai support terdekatnya.
"Namun, dapat dicermati apabila IHSG break 6.900, maka IHSG terkonfirmasi membentuk pola ke rentang area 6.737-6.846." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (14/9/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
INDF - Spec Buy
Spec Buy: 6.850-6.900
Target Price: 7.150, 7.375
Stoploss: below 6.800
MDKA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.960-3.130
Target Price: 3.240, 3.490
Stoploss: below 2.850