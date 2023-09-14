Advertisement
MARKET UPDATE

Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:31 WIB
Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas mencatat IHSG berpeluang menguat ke rentang area 6.950-6.974 kembali. Dengan catatan IHSG masih mampu berada di atas 6.900 sebagai support terdekatnya.

"Namun, dapat dicermati apabila IHSG break 6.900, maka IHSG terkonfirmasi membentuk pola ke rentang area 6.737-6.846." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (14/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

INDF - Spec Buy

Spec Buy: 6.850-6.900

Target Price: 7.150, 7.375

Stoploss: below 6.800

MDKA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.960-3.130

Target Price: 3.240, 3.490

Stoploss: below 2.850

