Simak Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Rebound

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Simak rekomendasi saham saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound pada perdagangan Kamis (13/9/2023). IHSG hari ini dapat melanjutkan struktur koreksi wave b menuju 6.846. apabila hari ini menembus ke bawah fraktal 6.900.

“Namun IHSG masih memiliki peluang untuk naik ke 6.995 apabila tetap di atas 6.900,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 6.900, 6.869 dan 6.846. Sementara level resistennya di 7.020, 7.058 dan 7.128.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.900-Rp1.910, dengan target harga terdekat di Rp2.060. Ivan menyebut, ANTM dapat melemah untuk menguji support fraktal Rp1.895 dan akan mempertahankan potensi pola double bottom apabila harga tetap berada di atas level tersebut.

Kemudian, Ivan merekomendasikan accumulative buy pada saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di rentang harga Rp5.600-Rp5.650, dengan target harga terdekat di Rp6.200.

“INCO cenderung dapat melanjutkan fase downtrend menuju Rp5.575 sebagai target terdekat menurut analisis Fibonacci projection karena chart harian masih bergerak di bawah garis SMA-20,” ujar Ivan.