HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, FoxLogger Incar Dana Rp132 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |12:01 WIB
IPO, FoxLogger Incar Dana Rp132 Miliar
FoxLogger Segera Melakukan IPO (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau FoxLogger menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan 1,10 miliar saham atau 20,83% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan memulai masa penawaran awal atau bookbuilding dan menetapkan harga sebesar Rp100-Rp120 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perusahaan penyedia layanan pelacak atau GPS kendaraan bermotor ini berpotensi meraup dana segar Rp132 miliar.

Di samping itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,10 miliar Waran Seri I atau sebanyak 26,32% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dengan harga pelaksanaan Rp130. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 bulan berikutnya, yaitu sejak 9 April 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024.

Adapun, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N sebanyak 150 ribu unit, ET200 sebanyak 120 ribu unit, OBD sebanyak 80 ribu unit, X3 sebanyak 22.500 unit, WETRACKLITE sebanyak 22.500 unit, dan model GPS tracker lainnya serta perangkat pendukung seperti soket, kabel ties, nitto, dan lainnya.

“Seluruhnya akan dibeli dari Shenzen Jimi IoT Co. Ltd sebagai pemasok perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perseroan,” demikian dikutip dari prospektus, Kamis (14/9/2023).

