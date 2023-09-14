Tips MotionTrade: Begini Cara Menganalisis Bid dan Offer dalam Saham

JAKARTA – Motiontrade membagikan tips cara menganalisis bid dan offer dalam transaksi saham. Motiontrade adalah aplikasi yang dimiliki MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Di dalam investasi saham, ada banyak istilah yang perlu dipelajari. Investor pemula perlu mengetahui perbedaan bid dan offer sebelum memulai berinvestasi di pasar modal. Kedua istilah ini memiliki peranan penting bagi para investor maupun trader.

Bid merupakan posisi pembeli yang ingin membeli saham dengan harga lebih rendah dibandingkan harga terakhir (last price). Investor atau trader dapat memasang harga untuk membeli saham yang diinginkan (bid price), sedangkan offer merupakan posisi di mana investor atau trader sedang antri untuk menjual saham kepemilikannya. Harga antrian penjualan saham tersebut biasa disebut offer price.

Agar proses bidding maupun offering saham Anda berhasil, MotionTrade telah merangkum 2 (dua) cara menganalisis bid dan offer:

1. Mengetahui Last Price

Anda perlu mengetahui last price dari saham yang Anda incar. Jika Anda mencantumkan harga bid yang terlalu rendah dari last price, ada kemungkinan saham yang Anda inginkan tidak terbeli. Dalam kondisi ini, Anda sebaiknya memasang harga bid yang mendekati last price agar tetap mendapatkan saham yang diinginkan.