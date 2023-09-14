Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

241 Saham Menguat, IHSG Ditutup Menghijau pada Level 6.959

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:30 WIB
241 Saham Menguat, IHSG Ditutup Menghijau pada Level 6.959
IHSG Ditutup Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau. IHSG menguat 0,34% ke level 6.959,33 pada perdagangan hari ini.

Sempat terkoreksi saat bel pembukaan hingga 6.99,35, indeks komposit mampu bertahan di zona hijau sepanjang perdagangan hingga level tertinggi hariannya di 6.968,97.

Sebanyak 241 saham menguat, 282 melemah, dan 232 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp13,29 triliun, dari net-volume 35,34 miliar saham yang diperdagangkan. Market caps mencapai Rp10.348,49 triliun.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 naik 0,22% di 956,31, indeks JII menguat 0,47% di 562,68, indeks MNC36 koreksi 0,16% di 365,65, sedangkan IDX30 menanjak 0,17% di 495,76.

Sektor yang menguat terdiri dari konsumer nonsiklikal 1,17%, siklikal 0,90%, keuangan 0,29%, teknologi 0,83%, infrastruktur 0,46%, properti 0,06%, bahan baku 1,24%, transportasi 0,14%, dan kesehatan 2,60%. Dua sektor yang melemah adalah energi 0,57%, dan industri 0,15%.

Penguatan IHSG dikontribusikan oleh sejumlah sektor yang naik antara lain energi 1,81%, bahan baku 1,46%, transportasi 1,71%, dan teknologi 1,20%. Sedangkan yang turun yakni kesehatan 0,57%, industri 0,18%, properti 0,10%, infrastruktur 0,65%, keuangan 0,03%, konsumer siklikal 0,33%, dan nonsiklikal 0,57%.

