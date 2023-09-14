Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perdana Naik Kereta Cepat, Presiden Jokowi Merasa Nyaman

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:56 WIB
Perdana Naik Kereta Cepat, Presiden Jokowi Merasa Nyaman
Presiden Jokowi jajal kereta cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi baru saja melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berangkat dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang, Bandung Barat.

Jokowi mengaku nyaman dalam perjalanan ke Bandung, usai menjajal kereta cepat. Dirinya mengatakan telah mendatangi dan mengecek proyek kereta cepat sebanyak empat kali.

"Saya 4 kali datang ke proyeknya kereta cepat tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Sehingga ya ini lah peradaban. Kecepatan, kecepatan," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Rabu (13/9/2023).

Dirinya pun berharap masyarakat bisa mulai menggunakan kereta cepat tersebut pada awal Oktober mendatang.

"Jadi kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi berharap masyarakat juga dapat menggunakan moda transportasi massal lainnya seperti LRT, NRT dan Transjakarta.

Halaman:
1 2
