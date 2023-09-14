Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi AS Naik, Kurs Dolar Menguat

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:43 WIB
Inflasi AS Naik, Kurs Dolar Menguat
Indeks Dolar AS menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Indeks dolar AS naik tipis terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar menguat setelah laporan indeks harga konsumen (IHK) sedikit lebih tinggi dari perkiraan untuk Agustus, tetapi tidak banyak mengubah ekspektasi pasar terhadap jalur kenaikan suku bunga dari Federal Reserve.

Dilansir Antara, Kamis (14/9/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,06% menjadi 104,7727 pada akhir perdagangan.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis laporan IHK terbaru pada Rabu (13/9/2023). Inflasi utama AS meningkat sebesar 0,6% pada Agustus dibandingkan bulan lalu sesuai antisipasi pasar. IHK inti yang tidak termasuk harga minyak dan pangan yang mudah berubah naik sebesar 0,3%, lebih tinggi dari perkiraan dan sebesar 0,2% pada Juli.

Laporan tersebut menunjukkan inflasi umum tumbuh 3,7% pada Agustus dibandingkan tahun lalu, meningkat dari kenaikan 3,2% pada Juli. Meningkatnya harga energi memicu kenaikan tersebut, sementara tekanan harga yang mendasarinya sebagian besar tidak terlalu besar.

Saham-saham AS menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS terombang-ambing dalam kisaran yang ketat pada Rabu (12/9/2023) setelah data IHK dirilis.

"Ini adalah laporan inflasi yang rumit, mengingat kenaikan harga gagal mereda sehingga bank sentral dapat meninggalkan sikap hawkish-nya," kata Ed Moya, analis pasar senior di OANDA Corp.

Halaman:
1 2
