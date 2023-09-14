Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangga Produk Lokal, Ini Cara RI Dukung Industri Kerajinan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:33 WIB
Bangga Produk Lokal, Ini Cara RI Dukung Industri Kerajinan
Produk Lokal, Cara RI Dukung Kerajinan Nasional (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ibu Negara Iriana Joko Widodo secara resmi membuka Kriyanusa Pameran Kerajinan Nusantara Tahun 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Rabu 13 September 2023.

Pameran tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) untuk mempromosikan produk-produk kriya dari seluruh daerah di Indonesia.

"Bismillahirahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Kriyanusa Pameran Kerajinan Nusantara Tahun 2023," ucap Iriana.

Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Kriyanusa 2023 Sri Suparni Bahlil menyampaikan bahwa pameran yang diselenggarakan pada tanggal 13-17 September 2023 tersebut merupakan salah satu upaya Dekranas dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha kriya.

"Kegiatan pameran ini merupakan salah satu wujud nyata Dekranas dalam upaya pengembangan kapasitas pelaku usaha kriya yang bertujuan untuk lokal mendorong penciptaan dan pengembangan produk-produk kriya lokal sekaligus melestarikan citra budaya seluruh daerah di Indonesia," tuturnya.

Halaman:
1 2
