HOME FINANCE HOT ISSUE

Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Ini Jadwalnya

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:53 WIB
Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Ini Jadwalnya
LRT Jabodebek tambah jumlah perjalanan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan LRT Jabodebek akan ditambah mulai 16 September 2023. Penambahan frekuensi lantaran tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi ini.

Berdasarkan unggahan Instagram @lrt_jabodebek, Kamis (14/6/2023), jumlah perjalanan LRT Jabodebek akan bertambah dari sebelumnya 158 menjadi 202 perjalanan per hari.

“Penambahan perjalanan merupakan hasil evaluasi serta melihat tingginya kebutuhan masyarakat pengguna LRT Jabodebek,” demikian keterangan di postingan @lrt_Jabodebek.

Dalam postingan tersebut, disebutkan secara rinci terkait jadwal keberangkatan LRT Jabodebek yang mengalami penambahan frekuensi diantaranya yakni.

Jadwal awal keberangkatan dari Dukuh Atas-Harjamukti yakni pada 05.59 WIB. Kemudian, Dukuh Atas-Jati Mulya pada pukul 05.59 WIB.

