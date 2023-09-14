Terkuak! Ini Pemilik Rumah Mewah Bak Istana Disney di Sidoarjo Jawa Timur

JAKARTA - Ini dia sosok pemilik rumah mewah bak istana Disney di Sidoarjo Jawa Timur.

Belum lama ini, sempat viral di akun Tiktok sebuah rumah mewah dan megah bak istana di Disney yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur.

BACA JUGA: Ibu dan Anak yang mengering di Rumah Mewah Depok Ternyata Jarang Komunikasi dengan Keluarga

Rumah tersebut Nampak mewah dan megah, terletak di Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

Tidak hanya mewah dan megah, namun berbentuk kubah di bagian atasnya dengan pagar yang cukup panjang.

BACA JUGA: Terkuak Isi File To You Whomever di Kasus Penemuan Kerangka Ibu Anak di Rumah Mewah Depok

Lantas siapa pemilik rumah mewah bak istana tersebut?

Daffa Nabiilah merupakan pemilik dari rumah tersebut, sosok wanita mandiri yang bekerja pada sebuah travel khusus haji dan umrah.