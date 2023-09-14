Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terkuak! Ini Pemilik Rumah Mewah Bak Istana Disney di Sidoarjo Jawa Timur

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:03 WIB
Terkuak! Ini Pemilik Rumah Mewah Bak Istana Disney di Sidoarjo Jawa Timur
Pemilik rumah mewah bak istana disney (Foto: TikTok Dafa Nabilah)
A
A
A

JAKARTA - Ini dia sosok pemilik rumah mewah bak istana Disney di Sidoarjo Jawa Timur.

Belum lama ini, sempat viral di akun Tiktok sebuah rumah mewah dan megah bak istana di Disney yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur.

Rumah tersebut Nampak mewah dan megah, terletak di Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

Tidak hanya mewah dan megah, namun berbentuk kubah di bagian atasnya dengan pagar yang cukup panjang.

Lantas siapa pemilik rumah mewah bak istana tersebut?

Daffa Nabiilah merupakan pemilik dari rumah tersebut, sosok wanita mandiri yang bekerja pada sebuah travel khusus haji dan umrah.

Halaman:
1 2
