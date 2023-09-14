5 Penyebab BLT Tidak Cair

JAKARTA - Ini 5 penyebab BLT tidak cair. Bantuan Langsung Tunai biasa sering di sebut dengan BLT adalah sebuah program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai untuk masyarakat kurang mampu.

Besaran dana yang diberikan dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan yakni hampir miskin, miskin, sangat miskin.

BLT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), dikoordinir oleh Kementerian Desa melalui dana desa. Pemerintah memberikan sebuah program ini dengan tujuan untuk memitigasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan pangan bagi keluarga penerima manfaat.

Terus kok bisa BLT tidak Cair? Dikutip dari informasi resmi Kemnaker, Kamis (14/9/2023) pekerja atau buruh tidak bisa mendaftarkan diri secara individu langsung ke cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Karena Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.

Dirangkum dari beberapa sumber informasi pada Rabu, (14/09/2023) terkait penyebab BLT tidak cair, sebagai berikut.

1. Tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, seperti belum terdaftar dalam penerima BLT secara resmi atau pada Kemensos.

2. Sudah menerima bantuan lain, seperti bantuan prakerja, bantuan PKH, bantuan BPUM dan sebagainya.