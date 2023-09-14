Bocoran Erick Thohir soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

JAKARTA - Pemerintah akan membangun rute kereta cepat hingga tembus ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Rute kereta cepat yang sudah selesai dibangun dan digunakan pada awal Oktober 2023 adalah Jakarta-Bandung.

Mengenai pembangunan rute ke Surabaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tengah mengkaji hal tersebut.

“Kemarin sedang hitung ulang, untuk lebih efisiensi lagi bisa juga didorong sampai Surabaya, tapi kan ini masih dikalkulasi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Indonesia memang mencatat sejarah baru di sektor transportasi publik, di mana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai mega proyek pemerintah akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober mendatang.

Menurutnya, keberadaan kereta cepat akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Pasalnya, moda transportasi tersebut menjadi kebutuhan mendasar negara-negara maju di dunia.