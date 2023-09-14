Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bocoran Erick Thohir soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:56 WIB
Bocoran Erick Thohir soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan membangun rute kereta cepat hingga tembus ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Rute kereta cepat yang sudah selesai dibangun dan digunakan pada awal Oktober 2023 adalah Jakarta-Bandung.

Mengenai pembangunan rute ke Surabaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tengah mengkaji hal tersebut.

“Kemarin sedang hitung ulang, untuk lebih efisiensi lagi bisa juga didorong sampai Surabaya, tapi kan ini masih dikalkulasi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Indonesia memang mencatat sejarah baru di sektor transportasi publik, di mana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai mega proyek pemerintah akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober mendatang.

Menurutnya, keberadaan kereta cepat akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Pasalnya, moda transportasi tersebut menjadi kebutuhan mendasar negara-negara maju di dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement