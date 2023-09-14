Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Pertanyakan Status Bina Karya yang Minta Modal, Begini Penjelasan Wamen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:40 WIB
DPR Pertanyakan Status Bina Karya yang Minta Modal, Begini Penjelasan Wamen BUMN
Bina Karya merupakan BUMN di Bawah Otorita IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VI DPR mempertanyakan status PT Bina Karya (Persero) dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan dua Wakil Menterinya (Wamen).

Di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Bina Karya sebesar Rp500 miliar. PMN yang diusulkan berasal dari cadangan investasi pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Dana segara tersebut akan digunakan Bina Karya dalam mengelola investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Saya baca di berita ada Bina Karya atau Bina Karya, itu BUMN siapa ya? tanya Wakil Ketua Komisi VI, Muhammad Haikal dalam rapat kerja, Kamis (14/9/2023).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo menerangkan, perseroan adalah perusahaan milik negara di bawah pengelolaan Otorita IKN.

Sebelumnya Bina Karya di bawah kontrol Kementerian BUMN, namun pada Desember 2022 dilepas ke Otoritas IKN. Hal ini ditandai dengan pengalihan saham dan aset dari Kementerian BUMN ke Otorita.

Pada tahap awal Bina Karya bertugas untuk menjalin komunikasi dengan calon-calon investor yang sudah mengajukan surat minat investasi kepada Otorita IKN. Tiko sapaan akrab Kartika menjelaskan status Bina Karya tetap sebagai badan usaha yang dimiliki negara, namun pengelolaannya dilakukan pemerintah melalui Otorita IKN. proses ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement