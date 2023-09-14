RS PHC Surabaya Milik Siapa? Yang Viral Usai Terbongkarnya Kasus Dokter Gadungan Susanto

RS PHC Surabaya Milik Siapa? Yang Viral Usai Terbongkarnya Kasus Dokter Gadungan Susanto. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA – RS PHC Surabaya milik siapa? yang viral usai terbongkarnya kasus dokter gadungan Susanto.

Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Surabaya belum lama ini menjadi sorotan karena kasus oknum dokter gadungan yang telah bekerja selama dua tahun di rumah sakit ini.

Adapun hal tersebut membuat publik ingin mengetahui, sebenarnya RS PHC Surabaya milik siapa? Sampai bisa tembus 'dokter' tanpa latar belakang yang layak kualifikasi.

Menanggapi kasus ini, PT PHC memberikan klarifikasi, jika Susanto yang menyebut dirinya sebagai dr Anggi Yurikno itu memang direkrut oleh PT PHC menjadi dokter. Tetapi, dia tidak berpraktik di RS PHC Surabaya melainkan ditempatkan di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu.

Meski begitu, setelah kasus dokter gadungan ini, warganet masih penasaran sebenarnya RS PHC Surabaya milik siapa?

RS PHC Surabaya diketahui berlokasi di Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 1, Tanjung Perak, Surabaya. Mengulik informasi dari situs resminya, rumah sakit ini memiliki 147 dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, 226 tempat tidur, 6 kamar operasi, 2 cathlab, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Susanto mengaku sebagai dokter dan sudah bekerja PT Pelindo Husada Citra atau PT PHC ini selama kurang lebih dua tahun dan melakukan penipuan. Dia merupakan lulusan SMA yang tentunya jauh dari kualifikasi pendidikan untuk bisa menjadi dokter.