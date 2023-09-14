Syarat Minimal Tahun Kendaraan Daftar Driver Maxim

JAKARTA - Syarat minimal tahun kendaraan daftar driver Maxim. Hal ini wajib diketahui bagi para driver yang ingin jadi mitra Maxim.

Syarat itu salah satunya adalah memenuhi ketentuan dari minimal tahun kendaraan yang didaftarkan oleh setiap calon driver Maxim.

Maxim telah menentukan syarat minimal untuk kendaraannya yakni keluaran mulai dari tahun 2010 ke atas.

Jika satu syarat tersebut sudah dilaksanakan, akan memudahkan bagi para calon driver Maxim untuk memenuhi syarat lainnya yang tersedia.

Syarat yang sudah ditentukan oleh Maxim mengenai minimal tahun kendaraan tersebut bertujuan untuk lebih mendapat kepastian terkait kendaraan driver bisa mengantar penumpang ke tujuan yang dituju dengan aman dan selamat.