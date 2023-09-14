Dividen BUMN Ditargetkan Rp85 Triliun di 2024, Erick Thohir: Kalau Tercapai Sejarah Lagi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan setoran dividen BUMN naik menjadi Rp85,04 triliun pada 2024. Jumlah tersebut lebih banyak dari target tahun ini Rp80,6 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tidak mempersoalkan permintaan tersebut. Dirinya optimis dapat mencapai target tersebut.

Namun begitu, ada kekhawatiran bahwa tingginya angka dividen akan mengganggu arus kas atau cash flow perusahaan, ketika ada kerja sama investasi.

“Tapi tadi Komisi VI juga mengingatkan sama, kami juga sama, jangan sampai nanti mengganggu dari cash flow ketika nanti ada investasi,” ungkap Erick saat ditemui di kawasan DPR/MPR, Kamis (14/9/2023).

Erick berupaya agar setoran dividen tidak menjadi benalu bagi BUMN, justru kontribusi itu menjadi sejarah emas perseroan, lantaran bisa memberikan dividen tertinggi sepanjang perjalanan Kementerian BUMN.

“Tapi itu tadi yang disampaikan bahwa target dividen tahun depan Rp85,04 triliun, jadi memang itu tercapai sejarah lagi, yang tahun ini pP80 triliun, tahun depan Rp85 triliun, itu kan sejarah, dividen terbesar yang pernah diberikan,” ucapnya.

Senada dengan kenaikan nilai dividen, Erick mendorong agar Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digelontorkan pemerintah kepada BUMN juga harus tinggi nominalnya. Dia menyebut proporsinya bisa 54% untuk dividen dan 46% PMN.