Gaji dan Tugas Sudah Bisa Diintip, CPNS Awas Ada yang Mundur!

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan portal ASN Karier. Di sini masyarakat yang berminat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mengecek kisaran gaji yang diterima pada jabatan yang akan dipilih.

Melalui portal ASN Karier ini, segala formasi yang dibutuhkan, persyaratan, dan spesifikasi akan digambarkan secara detail. Sehingga calon pelamar bisa memahami terkait persyaratan hingga administrasi yang dibutuhkan.

"Sehingga seseorang yang menjadi ASN bisa memahami uraian dan jabatan yang mereka lamar. Termasuk juga perkiraan penghasilan yang mereka peroleh, kalau mereka menduduki jabatan itu," ujar Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/9/2023).

Suharmen menjelaskan, portal tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan ketidakjelasan informasi jabatan yang bertebaran di banyak platform. Sehingga informasi valid mengenai rekrutmen ASN dapat diakses satu pintu melalui portal tersebut.

BACA JUGA: 3 Contoh Surat Pernyataan Daftar CPNS 2023

Selain itu, nantinya instansi yang membutuhkan formasi juga bakal menginput pada situ tersebut, seperti deskripsi pekerjaan, range penghasilan, kebutuhan keaslian/skil khsusus pada jabatan tersebut, hingga persyaratan khusus dan umum lainnya.

"Portal ini akan menginformasikan kepada seluruh calon ASN terkait uraian jabatan yang akan di butuhkan, keahlian spesifik yang dibutuhkan dan persyaratan khusus dari jabatan tadi, itu akan di informasikan dalam portal ASN Karier," sambungnya.

Sekedar informasi, pada lowongan CPNS mulai dibuka pada bulan 17 September mendatang dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan di isi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.