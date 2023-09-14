Intip Kesiapan Industri RI Gunakan Identitas Digital

JAKARTA - Pesatnya perkembangan smartphone dan teknologi membuat transformasi identifikasi data diri. Dulu identitas pribadi hanya berupa dokumen fisik, seperti KTP atau SIM, sekarang identitas menjadi digital.

Walaupun digitalisasi data pribadi menawarkan kenyamanan, keamanan, dan fleksibilitas, namun sistem ini memiliki tantangan seperti kesiapan IT, otentikasi, dan masalah privasi data yang harus dipertimbangkan.

Vice President & Head of Mobile HID Global Sanjit Bardhan menilai, penerapan identitas digital di Indonesia pastinya tidak mudah. Sebab, transformasi digital yang dibutuhkan merupakan bidang permainan yang setara.

Di mana tidak semua perusahaan atau individu memiliki akses setara terkait sumber daya, keterampilan, atau infrastruktur yang dibutuhkan menuju keberhasilan transformasi identitas digital.

"Meskipun demikian, kami percaya bahwa pasar akan dokumen fisik perlahan akan semakin menurun dalam beberapa tahun ke depan dan digantikan oleh identitas digital," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Berdasarkan data firma intelijen Gartner, sebanyak 70% perusahaan yang mengadopsi otentifikasi biometrik untuk akses masuk ke lingkungan kerjanya. Di mana melalui aplikasi smartphone, terlepas dari apa pun perangkat yang digunakan.

Dibandingkan dengan temuan Gartner 2018, untuk kondisi serupa yang bahkan tak mencapai 5%, maka dapat dikatakan pandangan industri berubah sangat drastis. Kombinasi berbagai faktor tersebut mendorong identitas digital ke titik kritisnya.

Sanjit Bardhan menilai, infrastruktur untuk mendukung transaksi digital pun turut berkembang seiring dengan adanya kebutuhan adaptasi transaksi nirkontak (contactless) akibat pandemi.

Bersamaan dengan hal tersebut, penggunaan aplikasi dompet seluler yang menampung identitas digital di perangkat seluler juga ikut tumbuh.

"Perangkat seluler sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya fungsi utamanya saja, tapi juga karena manfaat kemudahan dan kenyamanan tak ternilai yang perangkat tersebut berikan. Dan karena orang selalu membawa perangkat seluler kemanapun mereka pergi, menggunakan perangkat seluler untuk mengakses tempat dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam gedung menjadi masuk akal," ujarnya.