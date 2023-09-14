Cek Harga di Pasar Johar Karawang, Jokowi: Beras Belum Turun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa harga beras masih belum turun. Hal ini diketahui Jokowi saat melakukan kunjungan ke Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. Sebenarnya, kata Jokowi, sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar dalam kondisi stabil.

"Tadi kita cek semuanya baik, hanya satu (yaitu) beras yang belum turun," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).

Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar juga mengatakan bahwa saat ini harga beras sedang mengalami kenaikan. Menurut Halid, harga beras rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp2 ribu per kilo.

"Kenaikannya itu per kilo rata-rata hampir Rp2 ribu sih, yang mulanya paling murah itu 10 ribu ke Rp12 ribu ke Rp12,5 (ribu). Ada pelonjakan 2 ribu per kilo," kata Halid.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa telah menginstruksikan Kepala Bulog untuk melakukan operasi pasar agar harga beras di pasaran menjadi stabil. Operasi pasar tersebut juga harus dilakukan di semua tempat, mulai dari retail hingga grosir.