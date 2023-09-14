Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Berikan Layanan Informasi Terbaik Bagi Penyandang Disabilitas

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:43 WIB
Kementan Berikan Layanan Informasi Terbaik Bagi Penyandang Disabilitas
Kementan Dapat Penghargaan dari Komisi Informasi Publik. (Foto: Okezone.com/Kementan)
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaaan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan publik yang menyediakan layanan informasi ramah disabilitas.

Penghargaan diberikan Ketua KIP Donny Yoesgiantoro kepada Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri dalam rangkaian acara laucing publikasi Index Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.

Donny menilai, Kementerian Pertanian terpilih sebagai badan publik terinformatif terutama dalam pelayanan informasi audio aplikasi Sistem Layanan Informasi Bersuara dan ramah bagi penyandang tuna rungu, tuna netra, dan disabilitas lainnya.

Menurutnya, infrastruktur dan aplikasi yang disiapkan Kementan sangat membantu dalam melayani permohonan informasi publik bagi penyandang keterbatasan penglihatan dan pendengaran.

"Yang pasti kami terus mendorong semua badan publik untuk terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk saudara kita penyandang disabilitas," ujar Donny, Kamis (14/9/2023).

Bagi KIP, kata salah satu komisionernya, Vici Paulyn, layanan audio aplikasi Si Laura di Kementan yang merupakan aplikasi dan sistem keterbukaan publik yang sangat bermanfaat dan menyediakan informasi lebih baik bagi penyandang disablitas.

Dia berharap, hal ini perlu dilakukan juga di lembaga dan kementerian lain agar penyandang disabilitas mendapat pelayanan yang sama.

Halaman:
1 2
