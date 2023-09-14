Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diganti Teknologi, Ini Jabatan-Jabatan PNS yang Tak Dibutuhkan Lagi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:56 WIB
Diganti Teknologi, Ini Jabatan-Jabatan PNS yang Tak Dibutuhkan Lagi
Jabatan PNS yang Akan Dihilangkan dan Diganti Teknologi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan jabatan administrasi hingga pelaksana sudah tidak diperlukan pada instansi pemerintahan. Sebab pekerjaan ini bisa digantikan dengan teknologi.

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menerangkan, mulai saat ini pemerintah menerapkan kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) pada pengadaan sumber daya manusia di beberapa instansi pemerintah.

"Negative growth saya sudah menyampaikan bahwa utamanya akan terjadi pada jabatan-jabatan yang terdisrupsi dari teknologi, misalnya jabatan pelaksana, tentu ini sebagian bisa digantikan dengan teknologi," ujar Suharmen dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/9/2023).

Suharmen juga memberikan contoh seperti yang terjadi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang saat ini sudah tidak melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan administrasi. Sebab tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi di BKN sudah mampu ditangani menggunakan teknologi.

"Maka SDM yang ada disana, begitu dia pensiun, tidak ada lagi tambahan SDM, mereka bisa digantikan dengan teknologi," kata Suharmen.

Kedepan dengan adanya perkembangan teknologi Artificial Intelegence, Suharmen menyebut bakal lebih banyak SDM yang di instansi Pemerintah yang dikurangi. Contoj seperti pengajuan berkas yang dapat disampaikan menggunakan aplikasi, sehingga SDM yang saat ini hanya berfungsi menerima dan membaca berkas kedepannya tidak diperlukan.

Contoh jabatan lain yang memungkinkan bakal terdisrupsi teknologi adalah jabatan pelaksana di instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Misalnya SDM yang biasanya dibutuhkan untuk menjaga pintu air, kedepannya dengan teknologi pintu air dapat dikendalikan menggunakan teknologi, sehingga tenaga manusia tidak lagi diperlukan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement