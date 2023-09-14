Diganti Teknologi, Ini Jabatan-Jabatan PNS yang Tak Dibutuhkan Lagi

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan jabatan administrasi hingga pelaksana sudah tidak diperlukan pada instansi pemerintahan. Sebab pekerjaan ini bisa digantikan dengan teknologi.

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menerangkan, mulai saat ini pemerintah menerapkan kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) pada pengadaan sumber daya manusia di beberapa instansi pemerintah.

"Negative growth saya sudah menyampaikan bahwa utamanya akan terjadi pada jabatan-jabatan yang terdisrupsi dari teknologi, misalnya jabatan pelaksana, tentu ini sebagian bisa digantikan dengan teknologi," ujar Suharmen dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/9/2023).

Suharmen juga memberikan contoh seperti yang terjadi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang saat ini sudah tidak melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan administrasi. Sebab tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi di BKN sudah mampu ditangani menggunakan teknologi.

"Maka SDM yang ada disana, begitu dia pensiun, tidak ada lagi tambahan SDM, mereka bisa digantikan dengan teknologi," kata Suharmen.

Kedepan dengan adanya perkembangan teknologi Artificial Intelegence, Suharmen menyebut bakal lebih banyak SDM yang di instansi Pemerintah yang dikurangi. Contoj seperti pengajuan berkas yang dapat disampaikan menggunakan aplikasi, sehingga SDM yang saat ini hanya berfungsi menerima dan membaca berkas kedepannya tidak diperlukan.

Contoh jabatan lain yang memungkinkan bakal terdisrupsi teknologi adalah jabatan pelaksana di instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Misalnya SDM yang biasanya dibutuhkan untuk menjaga pintu air, kedepannya dengan teknologi pintu air dapat dikendalikan menggunakan teknologi, sehingga tenaga manusia tidak lagi diperlukan.