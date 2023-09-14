Formasi Tenaga Administrasi Tak Dibuka saat Seleksi CPNS 2023

Formasi Ini Tidak Akan Ada Lagi pada Seleksi CPNS dan PPPK. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Seleksi CPNS dan PPPK 2023 segera dibuka. Namun untuk tahun ini dan seterusnya tidak ada lagi formasi untuk jabatan administrasi dan pelaksana.

Pasalnya kedua jabatan tersebut sudah tidak diperlukan pada instansi pemerintahan. Karena pekerjaan ini bisa digantikan dengan teknologi.

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, saat ini formasi untuk kebutuhan jabatan-jabatan administrasi atau pelaksana pada rekrutmen ASN 2023 sudah mulai ditiadakan, meskipun SDM yang saat ini bekerja di jabatan tersebut memasuki tahun pensiun.

"Jadi memang ada jabatan yang terkena dampak, ada jabatan-jabatan administrasi dan pelaksana yang terdisrupsi oleh teknologi," tukasnya, Kamis (14/9/2023).

Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa mulai saat ini pemerintah menerapkan kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) pada pengadaan sumber daya manusia di beberapa instansi pemerintah.

"Negative growth saya sudah menyampaikan bahwa utamanya akan terjadi pada jabatan-jabatan yang terdisrupsi dari teknologi, misalnya jabatan pelaksana, tentu ini sebagian bisa digantikan dengan teknologi," ujar Suharmen.

Suharmen memberikan contoh seperti yang terjadi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang saat ini sudah tidak melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan administrasi. Sebab tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi di BKN sudah mampu ditangani menggunakan teknologi.

"Maka SDM yang ada disana, begitu dia pensiun, tidak ada lagi tambahan SDM, mereka bisa digantikan dengan teknologi," kata Suharmen.