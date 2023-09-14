Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masyarakat Pinggir Rel Siap Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:58 WIB
Masyarakat Pinggir Rel Siap Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Masyarakat Pinggir Rel Ikut Uji Coba Kereta Cepat. (Foto: Okezone.com/KCIC)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memprioritaskan masyarakat bantaran rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung terlebih dahulu untuk ikut melakukan uji coba gratis. Setelah itu baru dibuka bagi masyarakat secara umum.

Adapun rencananya Kereta Cepat Jakarta-Bandung diresmikan dan dioperasikan secara komersil pada 1 Oktober 2023.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, sudah ada ribuan masyarakat disekitaran jalur rel kereta cepat yang telah mendaftar diri untuk melakukan uji coba.

"Sudah banyak, ribuan. Karena memang perioritas kita untuk warga terdampak. Nanti undangan pasti kita langsung sampaikan kepada ketua rt/rw atau kelurahan," katanya saat dihubungi, Kamis (14/9/2023).

Sementara itu, Dwiyana mengatakan bahwa kapan pelaksanaan uji coba tersebut pihaknya masih menunggu izin operasional dari Kementerian Perhubungan.

Dia mengatakan, setelah dilakukan uji coba untuk masyarakat yang terdampak pihaknya akan melakukan ujic oba gratis buat masyarakat umum. Dia mengatakan pihaknya sudah membuat sistem pendaftaran secara online untuk masyarakat umum.

"Setelah itu, baru kita alokasikan untuk masyarakat dengan pendaftaran online. Kita sudah siapkan ko sistemmya," katanya.

