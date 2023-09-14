Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Spirit Ganjar Pranowo Majukan Ekonomi Indonesia Jadi Negara Maju

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:47 WIB
3 Spirit Ganjar Pranowo Majukan Ekonomi Indonesia Jadi Negara Maju
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ada tiga spirit besar yang Ganjar Pranowo yang bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara maju. Hal ini terungkap usai Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Poppy Ismalina bersama sejumlah tokoh nasional membongkar pemikiran Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo saat bedah buku "Membongkar Pikiran Ganjar" di Perpustakaan Freedom Wisma Bakrie Jalan HR Rasuna Said No 11 Kuningan, Menteng, Jakarta Selatan.

Buku yang tersusun dalam 113 halaman itu merekam wawasan pikiran Ganjar delapan isu utama Indonesia. Dibeberkan Poppy Ismalina, dari sisi ekonomi, Ganjar membawa tiga spirit untuk mengembangkan Indonesia.

Pertama, membawa ekonomi Indonesia yang bermartabat. Kedua, menuju ekonomi Indonesia yang kokoh.

"Dan yang ketiga, menuju ekonomi Indonesia yang adil," ungkap Poppy, Kamis (14/9/2023).

Selain Poppy, tokoh yang turut membedah adalah Hamid Basyaib sang penulis, Butet Kartaredjasa (budayawan), Once Mekel (musisi), dan dipandu oleh Diah Ayu Permatasari sebagai moderator.

Penulis, narasumber, dan moderator yang hadir juga sepakat bahwa sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dinilai menjadi solusi terbaik untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang.

"Epilog saya judulnya itu menyelamatkan Indonesia bersama Mas Ganjar. Jadi kalau memilih Mas Ganjar itu bukan hanya memenangkan Ganjar tapi menyelamatkan Indonesia," ujar Butet.

Halaman:
1 2 3
