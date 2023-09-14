Mengintip Sumber Kekayaan Azizah Salsha Istri Pratama Arhan

JAKARTA – Azizah Salsha yang kerap disapa Zize adalah seorang konten kreator Tiktok dan Instagram. Sekaligus istri dari pemain sepak bola Timnas Indonesia Pratama Arhan, yang telah melangsungkan pernikahannya di negeri sakura Jepang pada 20 Agustus 2023.

Namanya kian menjadi sorotan setelah masyarakat tahu bahwa dia merupakan anak dari Anggota DPR RI Andre Rosiade.

Masyarakat mulai mempertanyakan seberapa banyak harta yang dimilikinya. Pasalnya, Azizah merangkap sebagai anak Anggota DPR dan istri dari pemain bola ternama Indonesia. Tak hanya itu, dia juga telah memiliki penghasilan sendiri dari konten-konten yang diunggahnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), berikut ini beberapa sumber kekayaan Azizah Salsha.

1. Kekayaan Sang Ayah yakni Andre Rosiade

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, harta milik Dewan Pembina Partai Gerindra ini tercatat mencapai Rp28,9 miliar.

Harta Andre Rosiade yang terakhir dicatat pada Maret 2022 itu terdiri dari tanah dan bangunan di 3 lokasi di Tangerang, 11 mobil berbagai merk, harta bergerak senilai Rp3,6 miliar dan kas Rp4,9 miliar.

Dengan usianya yang masih sangat muda yakni 20 tahu, Azizah Salsha bisa jadi masih mendapatkan kekayaan dari ayahnya.