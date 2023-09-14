Sosok Miliarder Berharta Rp58 Triliun berkat Jualan Biskuit dan Permen

JAKARTA - Jogi Hendra Atmadja merupakan salah satu miliarder Indonesia. Hal yang uniknya adalah kekayaan yang ia miliki diperoleh dari berjualan biskuit melalui perusahaan miliknya.

Tidak hanya biskuit, perusahaannya itu juga menjual berbagai produk dari permen, kopi, hingga air minum dalam kemasan.

Dilansir dari Forbes, Jogi termasuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dan menduduki peringkat ke-9 dengan total harta senilai USD4,1 miliar atau setara dengan Rp61 triliun (kurs Rp15.313).

Awal Perintisan Bisnis

Melalui usaha biskuit di rumahnya yang dimulai pada tahun 1948, kemudian alumni kedokteran Trisakti ini mulai membangun PT Mayora Indah Tbk. atau Mayora Group bersama dua temannya Drs. Raden Soedigdo dan Ir. Darmawan Kurnia pada 17 Februari 1977.

Pabrik pertamanya berada di Tangerang, Banten. Dengan produk andalannya hingga sekarang, yaitu Roma Kelapa.

Sejak awal Jogi sudah menjadi komisaris utama di tiga perusahaan berbeda, antara lain PT Torabika Eka Semesta, PT. Tunita Branindo, dan PT Kakao Mas Gemilang.

Tidak hanya biskuit, dalam perkembangannya Mayora mengeluarkan produk Kopiko. Yang mana perusahaannya menjadi pelopor permen kopi di Indonesia.