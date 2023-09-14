Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Jatuh Bangun Besarkan Usaha di Era Jadoel versus Zaman Digital yang Serba Instan

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |12:00 WIB
Jatuh bangun Inul Daratista menjalani bisnisnya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Jatuh bangun Inul Daratista bangun bisnis karaoke. Inul seorang penyanyi dangdut asal Jawa Timur yang kini menginjak usia 44 tahun. Masa mudanya diisi dengan banyak penampilan di atas panggung sebagai pedangdut lewat acara-acara rakyat di daerah Pasuruan.

Wanita dengan nama asli Ainur Rokhimah ini mendirikan usaha karaoke pada 2005 yang dinamakan Inul Vizta. Walau begitu, bisnis yang dirintis menggunakan nama panggungnya tersebut mengalami berbagai cobaan di masa-masa awalnya didirikan.

Dilansir dari akun Instagram-nya @inul.d (13/9/23), dia bercerita saat mendirikan tempat karaoke Inul Vizta-nya dulu, dia mendapatkan banyak cibiran dan berbagai cobaan. Dari yang dikatakan hanya sebatas Brand Ambassador (BA), artis dangdut tidak bisa apa-apa, hingga berhadapan dengan layangan gugatan dari sejumlah kasus yang dibuat-buat.

Momen paling mengharukan menurut Inul adalah ketika dia dituntut terkait masalah royalti pada 2009. Kasus tersebut menyeretnya hingga ke dalam persidangan, sementara posisinya saat itu sedang mengandung anak pertamanya.

Diperlihatkan dalam unggahan akun pribadinya, fotonya dengan perut buncit ketika duduk termenung menatap ke bawah, mengantre di depan ruang sidang menunggu giliran.

“Itu posisi di tempat persidangan, kasus royalti, usaha karaokeku yang mengalami banyak tuntutan saat itu, kuhadapi sendiri, berani dalam kondisi hamil tua, dari pagi-sore memantau kasus yg kelarnya bertahun2,” ungkap Inul.

Dia mengaku trauma berurusan dengan kasus-kasus hukum, sangat menguras energi, materi dan waktu. Lebih lanjut, Inul berkata bahwa generasi sudah berubah. Zaman sekarang semuanya bisa diraih tanpa memerlukan usaha yang ekstra sebagaimana dulu.

“Beda generasi beda zaman beda prosesnya,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
