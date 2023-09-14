Berapa Biaya Pembangunan Waduk Gajah Mungkur?

JAKARTA - Biaya Pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur sebuah waduk yang terletak 6 kilometer di selatan pusat perkotaan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu alasan dinamakan Gajah Mungkur adalah karena wilayah ini terletak tidak jauh dari Pegunungan Gajah Mungkur di sisi Barat waduk.

Proses pembuatan waduk ini adalah dengan cara membendung Sungai terpanjang yang ada di Pulau Jawa, yakni Bengawan Solo.

Mulai dibangun pada tahun 1976 dan Waduk Gajah Mungkur ini beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 17 November 1981.

Dilansir dari berbagai sumber, waduk ini merupakan waduk terakhir di Indonesia yang dibangun sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melibatkan kontraktor.