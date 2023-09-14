Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Intip UMR Sidoarjo 2023

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:45 WIB
Intip UMR Sidoarjo 2023
Ilustrasi UMR Sidoarjo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Besaran UMR Sidoarjo 2023 yang berdasarkan keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menetapkan kenaikan Upah Minimum (UM) 2023 maksimal sebesar 10%.

Adapun besaran UMR Sidoarjo 2023 adalah Rp4.518.581 per bulan. Upah yang didapat ini tertinggi di kota Jawa Timur.

Sidoarjo sendiri dikenal sebagai salah satu kota industri di Jawa Timur. Letaknya pun bersebelahan dengan Surabaya yang jadi pusat ekonomi di provinsi tersebut.

Berikut ini UMR tertinggi di Jawa Timur pada 2023:

1. Surabaya

Di urutan pertama ada Surabaya. Menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan UMK tertinggi di Jawa Timur, besaran UMK Kota Surabaya tahun 2023 yaitu sekitar Rp4.525.479 per bulan.

2. Gresik

Selain Surabaya, salah satu daerah yang juga memiliki UMK tertinggi di Jawa Timur adalah Gresik. Di Gresik besaran UMK-nya adalah sekitar Rp4.522.030 per bulan.

