HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.889 - 7.023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |07:41 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.889 - 7.023
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.889 - 7.023.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG di akhir pekan masih terlihat betah berada dalam fase konsolidasi wajar dengan peluang kenaikan terbatas.

"Selain itu rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil akan turut mewarnai pergerakan IHSG pada hari ini,” jelas William dalam risetnya, Jumat (15/9/2023).

Menurut William, momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi pendek - menengah - maupun panjang.

"Mengingat dalam jangka pendek IHSG juga masih ditopang oleh rilis kinerja emiten sepanjang semester satu yang disinyalir cukup menjanjikan," kata dia.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 0,34% ke level 6.959,33 pada perdagangan Kamis (14/9/2023). Sempat terkoreksi saat bel pembukaan hingga 6.935, indeks komposit kemudian mampu bertahan di zona hijau sepanjang perdagangan hingga level tertinggi hariannya di 6.968,97.

