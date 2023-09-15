IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Jelang Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.900 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG memberikan indikasi bahwa fase bottoming telah selesai.

"Akhirnya, kita melihat bahwa di pekan kedua bulan September 2023 ini, IHSG berhasil mempertahankan support 6900," tulis William dalam analisisnya, Jumat (15/9/2023).

Menurut William, ini berarti, dalam separuh bulan September 2023, IHSG hanya mengalami koreksi sehat.

"Ini pergerakan yang sesuai dengan siklus tahunan IHSG, dimana bulan September hanyalah bulan pelemahan sesaat dan terbatas," kata dia.

Jadi di bulan ini investor bisa saja memanfaatkan pelemahan IHSG yang sementara ini untuk buy on weakness, karena jika pergerakan sesuai siklus, maka bulan Oktober adalah bulan untuk panen profit.