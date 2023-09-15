IHSG Ditutup Menguat ke 6.982 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 23,45 poin atau 0,34% ke level 6.982,79.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (15/9/2023), terdapat 216 saham menguat, 318 saham melemah dan 217 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21,1 triliun dari 57,8 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA:

Indeks LQ45 menguat 0,59% ke 961,204, indeks JII menguat 1,12% ke 568,783, indeks IDX30 menguat 0,51% ke 497,95 dan indeks MNC36 menguat 0,12% ke 366,114.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya energi 0,24%, barang baku 2,06%, industri 0,22%, non siklikal 0,16%, infrastruktur 0,02%, transportasi 0,16% Sedangkan yang melemah ada sektor siklikal 0,89%, kesehatan 1,96%, properti 1,08%, teknologi 0,08%, keuangan 0,1%.

BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) naik 34,65% di Rp136, PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 24,84% di Rp382 dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menguat 15,04% di Rp1415.