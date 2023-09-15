Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMR Cikarang 2023 Ternyata Lebih Besar dari DKI Jakarta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |07:44 WIB
UMR Cikarang 2023 Ternyata Lebih Besar dari DKI Jakarta
Ilustrasi UMR Cikarang (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Besaran UMR Cikarang 2023 yang merupakan acuan untuk menetapkan gaji para pekerja buruh. Hal ini berdasarkan keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menetapkan kenaikan Upah Minimum (UM) 2023 maksimal sebesar 10%.

Adapun besaran UMR Cikarang 2023 adalah Rp5.137.575. per bulan lebih tinggi dari DKI Jakarta yang hanya Rp4,901.798. Adapun naik hingga 7,2% dari Upah Minimum Regional Cikarang tahun sebelumnya atau bertambah sekitar Rp345.742.

Berikut UMR Cikarang beserta daerah lainnya termasuk DKI Jakarta

1. UMR DKI Jakarta 2023

UMR DKI Jakarta 2023 sebesar Rp4.901.798. UMR tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4.641.854.

2. UMR Kota Bekasi 2023

UMR Kota Bekasi 2023 sebesar Rp5.158.248. UMR tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4.816.921.

Halaman:
1 2 3
