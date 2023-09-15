Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Sentral Eropa Naikkan Suku Bunga, Indeks Dolar AS Langsung Menguat

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |08:27 WIB
Bank Sentral Eropa Naikkan Suku Bunga, Indeks Dolar AS Langsung Menguat
Indeks Dolar AS menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAIndeks Dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan kemarin. Dolar AS menguat setelah Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan kenaikan suku bunga utamanya yang ke-10 berturut-turut.

Dilansir dari Antara, Jumat (15/9/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,58% menjadi 105,3816 pada akhir perdagangan, mencapai level tertinggi dalam enam bulan.

Kenaikan suku bunga ECB telah menurunkan fasilitas simpanan utamanya dari -0,50% pada Juni 2022 menjadi rekor 4,00%. Langkah ECB juga telah menaikkan suku bunga operasi refinancing utama dan fasilitas pinjaman marjinalnya 25 basis poin lebih tinggi, masing-masing menjadi 4,5% dan 4,75%.

Dalam sebuah pernyataan, ECB mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin tidak akan dilakukan untuk saat ini. Berdasarkan penilaiannya saat ini, Dewan Gubernur menganggap bahwa suku bunga acuan ECB telah mencapai tingkat yang, jika dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama, akan memberikan kontribusi besar terhadap kembalinya inflasi ke target tepat waktu.

“Keputusan Dewan Gubernur di masa depan akan memastikan bahwa suku bunga utama ECB akan ditetapkan pada tingkat yang cukup ketat selama diperlukan,” tambahnya.

Euro turun tajam setelah pengumuman tersebut. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0636 dari USD1,0732 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2402 dari USD1,2486.

Selama pekan yang berakhir 9 September, klaim tunjangan pengangguran meningkat sebesar 3.000 menjadi 220.000 di Amerika Serikat, Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) mengatakan pada Kamis (14/9/2023). Rata-rata pergerakan klaim dalam empat minggu turun 5.000 menjadi 224.500 pada minggu terakhir, yang merupakan level terendah sejak akhir Februari.

Halaman:
1 2
