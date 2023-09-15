Harga Minyak Dunia Makin Mahal, Naik ke Level Tertinggi Sepanjang 2023

JAKARTA - Harga minyak dunia semakin mahal dan naik ke level tertinggi tahun ini pada akhir perdagangan kemarin. Harga minyak naik karena ekspektasi pasokan yang lebih ketat melebihi kekhawatiran terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya persediaan minyak mentah AS.

Dilansir dari Antara, Jumat (15/9/2023), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November, terangkat USD1,82 atau 1,98% menjadi menetap di USD93,70 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Oktober, menguat USD1,64 atau 1,85% menjadi ditutup pada USD90,16 per barel di New York Mercantile Exchange.

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan pengurangan produksi minyak yang berkepanjangan oleh Arab Saudi dan Rusia akan mengakibatkan defisit pasar hingga kuartal keempat. Harga sempat mundur karena laporan persediaan AS yang bearish sebelum melanjutkan kembali kenaikannya.

"Laporan stok yang benar-benar bearish ini hanya menimbulkan godaan singkat untuk menjual, menunjukkan banyak hal dan menggarisbawahi mentalitas pasar," kata Tamas Varga dari broker minyak PVM.

Kedua harga acuan tersebut secara teknis masih berada di wilayah overbought.

Hedge fund telah membeli minyak mentah berjangka selama dua atau tiga minggu terakhir karena "fundamental terus menguat, sebagian besar didorong oleh tingginya permintaan bensin dan solar," kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.