Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Lagi Berpusat di Jakarta, Erick Thohir Ingin Sebagian BUMN Pindah ke Daerah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:00 WIB
Tak Lagi Berpusat di Jakarta, Erick Thohir Ingin Sebagian BUMN Pindah ke Daerah
Erick Thohir ingin memindahkan pusat perkantoran ke daerah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir ingin memindahkan aktivitas perkantoran sebagian perusahaan negara dari Jakarta ke daerah. Pasalnya, mayoritas perkantoran perusahaan BUMN masih berpusat di DKI Jakarta.

Rencana pemindahan perkantoran BUMN masih dalam tahap kajian dan pemetaan, sehingga belum diketahui perseroan mana saja yang akan disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Kajian ini pun akan dimasukkan dalam blueprint atau cetak biru Kementerian BUMN.

“Ada sesuatu yang pernah saya lontarkan, saya rasa Komisi VI juga tidak keberatan, bagaimana kedepan BUMN tidak terpusat hanya di Jakarta, tetapi kantor-kantor BUMN yang memang dulunya ada di daerah-daerah itu harus dipikirkan kembali di daerah-daerah tersebut,” ungkap Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Jumat (15/9/2023)

Secara historical, lanjut dia, BUMN memiliki keterikatan kuat dengan daerah. Sehingga pemindahan ini akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, lantaran adanya pembayaran upeti atau pajak oleh BUMN.

“Sehingga ada yang namanya distribusi pajak untuk pemerintah daerah tersebut, apa itu BUMN-nya? Itu kita petakan kembali, saya rasa dulu yang namanya Bio Farma, Telkom semuanya ada di Jawa Barat, sekarang terpusat di Jakarta,” ucapnya.

Erick menegaskan kontribusi BUMN tidak saja berfokus pada pendapatan pemerintah pusat, namun juga untuk pemerintah daerah. Langkah itu sekaligus menjadi aksi nyata perusahaan merealisasikan konsep pemerataan pembangunan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement