Wapres Ajak Pengusaha China Investasi Industri Halal di Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak pengusaha China investasi di industri halal di Indonesia. Wapres melakukan pertemuan dengan para pengusaha-pengusaha China, di Crowne Plaza Fuzhou Riverside, Fuzhou, Provinsi Fujian, China, Jumat (15/9/2023).

“Provinsi Fujian adalah pintu masuk bagi produk Indonesia ke Tiongkok, termasuk melalui kerjasama Two Countries Twin Parks,” ujar Wapres.

Wapres pun mencontohkan, Kawasan Fuqing Yuanhong Internasional Food Industrial Park dapat menjadi point of entry dan lokasi pengembangan perdagangan produk makanan dan minuman. Termasuk juga kerja sama perdagangan produk halal, khususnya makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik halal.

“Terdapat potensi pasar yang besar di Indonesia dengan 230 juta penduduk muslim. Bahkan, di sektor fesyen muslim, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia,” paparnya.